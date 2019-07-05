اللجنة الدولية لشووؤن المفقودين ‎توضح عبر “ايزيدي 24” تأثير الحرائق على المقابر الجماعية

2019/07/05 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال اكدت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين ان القبور والرفات البشرية من المحتمل ان تتلف بعد ان تتعرض الى درجات الحرارة المرتفعة لمدة طويلة لحين التلف ورأت اللجنة علة سبيل المثال، ان الحمض النووي الذي سوف يستخدم للتعريف والذي يؤخذ من العظام التي تتعرض الى الحريق المباشر لمدة قصيرة يمكن ان تستخدم …

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