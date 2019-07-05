وزير الشباب والرياضة: كركوك عراق مصغر زاخر بالمواهب والطاقات

2019/07/05 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، خلال حضوره المهرجان الثقافي- الفني-العلمي-الرياضي الذي أقامته مديرية شباب ورياضة كركوك،اليوم الجمعة ، ان الشباب ركيزة أساسية في بناء إستراتيجية وطنية في عراق موحد.

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