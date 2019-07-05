2019/07/05 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهود البحث والتنقيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي: نأمل أن تحظى سائر المواقع الأثرية في العراق بالاهتمام والرعاية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي: نأمل أن تحظى سائر المواقع الأثرية في العراق بالاهتمام والرعاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).