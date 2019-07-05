الداخلية: شرطة الانبار اعتقلت المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم وتبحث عن البقية

2019/07/05 | 20:20

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان شرطة محافظة الانبار اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعل...

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