2019/07/05 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تحقيق مع ترجمة جزء من تقرير دايلي بيست للمرة الاولى منذ سنوات يتم النشر على موقع ويكيبيديا عنوان مقالة مرجعية ” حقوق المثليين في العراق ” .مقدمة المقال دافعت عن قضايا رئيسة هي حقوق المثليين – مجتمع الميم – وقانونية تصرفهم و زواجهم وحياتهم العامة التي تستدعي مناقشة اكثر جدية و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثليون في العراق يقتحمون ويكيبيديا باول منشور رسمي : حفل خطوبة مثلي الجنس بحضور المئات – فيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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