6 قتلى وجرحى بانفجار سيارة جنوبي تركيا

2019/07/05 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر، "قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة بقضاء الريحاينية بولاية هتاي جنوبي تركيا".وأضاف أن "سبب الانفجار غير معروف حتى الآن".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح حتى الآن أن السيارة، التي انفجرت في هتاي كانت مفخخة وأن، الذين كانوا بداخلها يحملون الجنسية السورية.وأكد أردوغان في تصريحات للصحفيين أن "سلطات الأمن تجري التحقيقات حول سبب الانفجار ويبدو أنه عمل إرهابي".

انتهى.ص.هـ.ح.

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