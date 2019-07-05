الزرادشتية تعلن اقبالا كبيرا على اعتناقها في اقليم كوردستان: سنصبح بديلا للإسلام

2019/07/05 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مرجع الديانة الزرادشتية في اقليم كوردستان پیر لقمان يوم الجمعة عن اقبال كبير على اعتناق الديانة، متوقعا في الوقت ذاته ان يحل هذا الدين محل الدين الاسلامي في الاقليم.

وقال لقمان في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" قسم اللغة الكوردية اليوم، ان الديانة في توسع وانتشار مستمر في اقليم كوردستان، وعشرات الالاف قد اعتنقوا الزردشتية، مردفا بالقول ان مصير شعب كوردستان العودة الى الديانة الزرادشتية.

واضاف ان اناسا من عدة بلدان من اسيا واوربا قد اعتنقوا الديانة مؤخرا، منوها الى ان الواقع والدليل العملي يشيران الى ان الزرادشتية ستصبح بديلا للدين الاسلامي في كوردستان.

وتابع المرجع لقمان ان "الزرادشتية تعارض مشاركة الاديان في السلطة والسياسة والحكم"، منوها الى ان "الناس في الاقليم يعتنقون الزرادشتية بسرية واكثرهم من الاناث المتعلمات".

ولم يخف ما يتعرضون له من مضايقات ومعادات من قبل الاسلاميين السياسيين اضافة الى عدم تمثيلهم في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في كوردستان غير انه اكد ان جميع الذين يعتنقون الزرادشتية في الاقليم هم من الديانتين الاسلامية والمسيحية.

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