بعد حظر دام لأربع سنوات.. الأولمبية الدولية تعيد الرياضة الكويتية

2019/07/05 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعادت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية والتي كانت معلقة منذ العام 2015، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وكان تعليق العضوية يعني مشاركة الرياضيين الكويتيين في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 "كلاعبين أولمبيين مستقلين" دون علم أو نشيد وطني.

ورفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر جزئيا العام الماضي قبل دورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد بيونس أيرس للشباب، مع انتظار انتخابات أولمبية جديدة ووعد من الحكومة الكويتية بعدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية بالبلاد.

وتم رفع الإيقاف الرياضي بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والصادر اليوم الجمعة، بعدما أوفت الكويت بكافة الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف، حسب ما أشارت وكالة الأنباء الكويتية.

بغداد اليوم

عاد فريق الزوراء بكرة القدم اليوم الجمعة، بنقطة وحيدة، من مباراته المؤجلة من الجولة الرابعة للمرحلة الثانية بدوري الكرة الممتاز بعد التعادل مع النجف 3-3.

الشوط الاول من اللقاء سجل اداءُ وصل في المستوى الى الجيد في اغلب اوقاته، وشهد

بغداد اليوم/ متابعة

بعد تحديد جدول مباريات دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا، أصبح جليا أن البطولة قد تتيح "فرصة تاريخية عربية"، تتمثل في أن يكون نصف النهائي عربيا خالصا للمرة الأولى بالتاريخ.

وعزلت قرعة البطولة المنتخبات الـ4 العربية المتأه

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل ظهيره الأيسر سيرجيو ريغيلون عن صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن الريال اتفق مع إشبيلية على إعارة ريغيلون حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسب المواقع ا

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