الفياض: الأمر الديواني منسجم مع قانون الحشد والهيئة تدعمه بالمطلق

2019/07/05 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة، أن الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي، الخاص بدمج الحشد بالقوات الامنية منسجم مع قانون هيئة الحشد الشعبي.وقال الفياض في حوار مع قناة “الجزيرة”، إن “الأمر الديواني جاء منسجما بالكامل مع قانون الحشد الشعبي بان يكون الحشد تشكيلا ...

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