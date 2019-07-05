إمرأة تنتحر حرقا وسط البصرة

2019/07/05 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الجمعة، بأن إمرأة انتحرت حرقا وسط المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إمرأة اقدمت، اليوم، على الانتحار باضرام النار في جسدها داخل منزلها وسط البصرة، بحسب رواية ذويها".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".

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