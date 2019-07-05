عمار الحكيم يبارك للعراقيين النصر

2019/07/05 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، للعراق وشعبه تصويت منظمة اليونسكو على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي....

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