صورة .. السلطات العراقية تقبض على قاضٍ لداعش متنكر بزي النساء

2019/07/05 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية العراقية يوم الجمعة عن القاء القبض على قاض في تنظيم داعش جنوبي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى وهو متنكر بزي النساء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان اليوم، إن "قوة من مديرية شرطة القيارة ( مركز شرطة إمام غربي ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين تلقي القبض على احد عناصر داعش متخفٍ بارتدائه ملابس نسائية ( عباءة نسائية سوداء اللون )".

واوضح ان ذلك العنصر "كان يعمل فيما يسمى بالمحكمة الشرعية لداعش وهو المسؤول عن عمل التوبات واصدار حكم الاعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل"، منوها الى انه "تم القبض عليه في احد الهياكل المتروكة داخل قرية ( اچحلة ) جنوبي مدينة الموصل".

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