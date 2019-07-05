حركة البشائر الشبابية : ادراج بابل بلائحة التراث العالمي..منجز عراقي

2019/07/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة البشائر الشبابية ان ” ادراج بابل بلائحة التراث العالمي..منجز عراقي كبير “.وهنأت الحركة ابناء شعبنا العراقي العزيز ، متوجهة بالعرفان والامتنان الى كل الجهود الخيرة والمساعي الوطنية ، التي بُذلتْ لدخول مدينة بابل الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي..وعبرت عن تمنياتها أن يكون هذا الانجاز حافزاً لتأهيلِ البنيةِ الخدميةِ والسياحيةِ للمدينة ، […]

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