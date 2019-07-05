نائب: حان الوقت لتفعيل القوانين الخاصة بمحاسبة كبار الفاسدين

2019/07/05 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد عضو مجس النواب آراس حبيب ،اليوم الجمعة، ان الوقت قد حان لتفعيل القوانين الخاصة بمحاسبة كبار الفاسدين.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “بيان صادم آخر من هيئة النزاهة تقول فيه إنها أحالت الى القضايا أكثر من 2607 قضايا تتعلق بمسؤولين في الدولة من درجة مدير عام فما فوق.البيان يقول أيضاً إن لدى الهيئة ملفات تطول تشريعيين بين أربعة الى خمسة”.

واضاف: “نحن مع مبدأ الشفافية في طرح الحقائق ومحاسبة المسؤولين خصوصاً الكبار منهم طبقاً لبيان الهيئة نفسه”.

وتابع: “أعتقد إن هذا تطور بحد ذاته في عمل الهيئة ونتمنى أن يفعل القضاء القوانين الرادعة بذلك حتى لايكون الضحية فقط صغار المسؤولين ممن هم ليسوا أكثر من أدوات بيد الكبار الذين حان الوقت لمحاسبتهم بقوة”.

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