البنك المركزي يعلن عن تخصيصه مليار دينار للايفاء بمتطلبات ادراج بابل على لائحة الثراث العالمي

2019/07/05 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بمناسبة ادراج بابل على لائحة الثراث العالمي، اصدر البنك المركزي العراق بيان له اليوم الجمعة، جاء فيه: انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة

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