استخبارات كتائب حزب الله تكشف عن امتلاكها ملفات لعملاء واشنطن في العراق

2019/07/05 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت استخبارات المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله ، اليوم الجمعة ، بان فتحها لملف التجسس ستكون القائمة طويلة "شمالا وغربا".

وذكرت استخبارات كتائب حزب الله في

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