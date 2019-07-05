كيف يشخص الأطباء سبب انخفاض عدد الهيموجلوبين بالجسم؟

2019/07/05 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فقر الدم في كثير من الأحيان لا يسبب أي أعراض كبيرة ، لذلك يتم تشخيص الحالة أثناء الفحوصات أو اختبارات الحالات أو الأمراض الأخرى.يقوم الأطباء بتشخيص الأسباب التى تؤدى إلى انخفاض الهيموجلوبين بالجسم او فقر الدم، من خلال عدة طرق، وتشمل ابرز تلك الطرق وفقا لتقرير موقع “NHLBI” مراجعة التاريخ الطبى للشخص، والفحص […]

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