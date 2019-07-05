2019/07/05 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء ركن سعد حربية ،عن تحرير مختطفة بأحدى احياء مدينة كركوك .وقال لمراسل وكالة وطن للأنباء تلقينا بلاغا في يوم الثلاثين من الشهر الماضي عن وقوع حادثة خطف المواطنة الحدث ( ص ا ص ) تولد ٢٠٠٧ في منطقه ساحه الاحتفالات تحت تهديد السلاح من أمام محل سكناها وتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفارز الامن الوطني تحرر مختطفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفارز الامن الوطني تحرر مختطفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).