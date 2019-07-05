عادل نعمة: مباراة النجف أظهرت المستوى الحقيقي لكرة الحدود

2019/07/05 | 21:24

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بغداد / الصباح

أكد مدرب نادي الحدود عادل نعمة ان النتائج المخيبة التي تعرض لها فريقه في بعض المباريات لم تثنه عن مواصلة العمل والاجتهاد في مشوار دوري الكرة الممتاز والفوز الاخير على النجف خارج الديار اكبر برهان.

وقال نعمة في تصريحات اعلامية : ان فريقه لم يكن يستحق الخسارة في العديد من المباريات التي خاضها وتعثر فيها حيث قدم مستويات مميزة من دون أن يحالفه الحظ، وبالتالي اهدر الحدود عدة نقاط ثمينة.

وأشار الى ان النتائج السلبية لم ثن فريقه عن مواصلة العمل إذ كان ندا قويا للاندية الجماهيرية على الرغم من فارق الإمكانيات .

واوضح ان الفوز الاخير الذي تحقق على النجف عكس المستوى الحقيقي لكرة الحدود وأثبت ان الفريق متماسك ويسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء للمراتب المتقدمة وانه يقدم افضل المستويات في أرضه وخارج الديار.

وبين نعمة ان الحدود في اتم الجاهزية لخوض مباراة الغد امام الميناء ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من دوري الكرة الممتاز، وهو يتطلع لمواصلة النتائج الايجابية والظفر بالنقاط الثلاث من أجل اعتلاء مرتبة تليق باسم الفريق، مضيفا انه يثق بقدرة لاعبيه على تقديم مستوى جيد يرضي طموحات الجهاز الفني ويسهم في تحقيق الفوز والعلامة الكاملة.

يذكر ان الحدود يحتل حاليا المركز الرابع عشر برصيد (40 نقطة) متخلفا بفارق الأهداف عن الديوانية.

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