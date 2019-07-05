 محاكمة ديك في فرنسا  

2019/07/05 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يجري النظر بقضية ديك محلي يوقظ الحي باكرا كل يوم بصياحه الصاخب في فرنسا.وفي التفاصيل، قامت امرأة مسنة تدعى بيرون برفع قضية على ديك بالإضافة إلى صاحبه كورين فيسو، بسبب صياح الديك “المزعج” في وقت مبكر من الصباح، وطالب محامي المدعية بتعويض قدره ألف يورو، حيث يريدون إرسال المبلغ لمساعدة البحارة الذين توفوا […]

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