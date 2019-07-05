مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

2019/07/05 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إلى وقف عاجل لإطلاق النار في ليبيا، وذلك في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، ندَّد بغارة جوية، يوم الثلاثاء، على مركز لإيواء اللاجئين قرب طرابلس.

وأورد البيان، الذي تمت مناقشته خلال

اجتماع، يوم الأربعاء، لكن واشنطن أرجأت تبنيه دون سبب واضح، أن ”أعضاء مجلس الأمن

يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد، ويلتزموا وقفًا

لإطلاق النار“.‎

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