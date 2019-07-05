القبض على ارهابي متخفي “بعبائة نسائية” في نينوى

2019/07/05 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي متخفي بعبائة نسائية في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم الداخلية سعد معن في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قوة من مديرية شرطة القيارة ( مركز شرطة إمام غربي ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين القت القبض على […]

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