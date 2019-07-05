دراسة: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم

2019/07/05 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ما يقرب من نصف العمال في جميع أنحاء العالم ينفقون 70% من وقتهم خلال العمل.ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية فأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميًا يساهم في زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر […]

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