2019/07/05 | 21:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ما يقرب من نصف العمال في جميع أنحاء العالم ينفقون 70% من وقتهم خلال العمل.
ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية فأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميًا يساهم في زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن ما يقرب من نصف العمال في جميع أنحاء العالم ينفقون 70% من وقتهم خلال العمل.
ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية فأوضح الباحثون أن الوقوف خمس ساعات يوميًا يساهم في زيادة التعب لعضلات الأطراف السفلية، وهذا قد يرفع من خطر الإصابة بآلام الظهر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: نصف العمال ينفقون 70% من وقتهم فى وظائفهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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