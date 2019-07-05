2019/07/05 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مأساة انسانية تدق ناقوس الخطر على مستقبل شبابنا، اذ ان ظاهرة الانتحار باتت تقلق المجتمع بأكمله، لذا تحتاج إلى دراسة للوقوف على أسبابها ودوافعها الرئيسة، ولذلك فقد اوصى عدد من المعنيين بضرورة تكثيف الدورات والورش لتوعية الشباب حول مخاطر استخدام الانترنت والتواصل الاجتماعي والمخدرات ومخالطة اصدقاء السوء، والتأكيد على اهمية التمسك بقيم ديننا وعادتنا وتقاليدنا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتحار..ظاهرة تتفاقم خطورتها يوما بعد آخر المركز الخبري الوطني.

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