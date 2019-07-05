الانواء الجوية في اقليم كوردستان تصدر تحذيرا للسكان

2019/07/05 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الجمعة سائقي السيارات والسكان كافة الى مراعاة ارشادات الصحة و السلامة في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت المديرية في بيانها السائقين الى مراعاة سلامتهم وسلامة الركاب وخاصة الاطفال وكبار السن والحيوانات والاسراع في تشغيل التبريد عند الوقوف تحت اشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ونوهت الى ان معدلات درجات الحرارة ترتفع بشكل سريع داخل العجلات وهذا عامل مساعد على حدوث حالات وفاة.

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