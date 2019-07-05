2019/07/05 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار امرأة وسط محافظة البصرة، عبر إشعالها النيران في جسدها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امرأة تحرق نفسها وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ البصرة
افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار امرأة وسط محافظة البصرة، عبر إشعالها النيران في جسدها...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
امرأة تحرق نفسها وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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