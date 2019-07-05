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امرأة تحرق نفسها وسط البصرة


امرأة تحرق نفسها وسط البصرة
2019/07/05 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار امرأة وسط محافظة البصرة، عبر إشعالها النيران في جسدها...

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