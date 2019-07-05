البشائر تعلق على إدراج بابل في لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت حركة البشائر، الجمعة، أن إدراج بابل في لائحة التراث العالمي لابد أن يكون دافعاً في إعادة العراق إلى مكانته الطبيعية بين الامم.وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “بمناسبةِ إدراجِ مدينةِ بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي ، تقدمُ حركةُ البشائر الشبابية التهاني والتبريك لأبناء شعبنا العراقي العزيز ، وبالعرفان […]

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