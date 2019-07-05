الاطاحة بـ”مسؤول التوبات” جنوبي الموصل

2019/07/05 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن القاء القبض على عنصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي كان يعمل فيما يسمى بـ”المحكمة الشرعية” للتنظيم جنوبي الموصل، مبينة أن العنصر هو المسؤول عن عمل التوبات واصدار حكم الاعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن […]

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