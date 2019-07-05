المسيحيّون في نينوى يحيّون عيد مار توما في الموصل

2019/07/05 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بمناسبة عيد القديس مار توما الرسول أقامت أبرشية الموصل وكركوك وكردستان العراق قداساً احتفالياً في كنيسة مار توما – الموصل بمشاركة المسلمين والأجانب والمسيحيين.ترأس القداس كل من سيادة المطران (باسليوس جرجس القس موسى و نثنائيل نزار وديع سمعان عجم والأبوين ( سمير عطالله و ياسر عطالله ) بحضور …

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