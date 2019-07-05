2019/07/05 | 21:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #طلعت_رضوان ما سرغيبوبة Coma الإعلام المصرى طلعت رضوان المفكرون من أصحاب العقول الحرة اتفقوا على مقولة: أنّ جهازالإعلام لديه القدرة على دفع الوطن للتقدم..وبنفس القدرة والإمكانيات يتسبب فى تخلف الوطن، والبؤس للمواطنين..وأنه بتوجيهات من نظام الحكم، يستطيع الإعلام- بقدراته الخارقة/ الساحرة تحويل الشعب من اليمين إلى اليسارفى مدة ستة شهور.
وقد استفادتْ أنظمة الاستبداد من تجربة الحزب النازى الذى ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - ما سرغيبوبة Coma الإعلام المصرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد استفادتْ أنظمة الاستبداد من تجربة الحزب النازى الذى ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - ما سرغيبوبة Coma الإعلام المصرى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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