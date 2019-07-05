2019/07/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان ما سرغيبوبة Coma الإعلام المصرى طلعت رضوان المفكرون من أصحاب العقول الحرة اتفقوا على مقولة: أنّ جهازالإعلام لديه القدرة على دفع الوطن للتقدم..وبنفس القدرة والإمكانيات يتسبب فى تخلف الوطن، والبؤس للمواطنين..وأنه بتوجيهات من نظام الحكم، يستطيع الإعلام- بقدراته الخارقة/ الساحرة تحويل الشعب من اليمين إلى اليسارفى مدة ستة شهور.وقد استفادتْ أنظمة الاستبداد من تجربة الحزب النازى الذى ......

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