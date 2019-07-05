سامح عسكر - ليبيا الموحدة ليست مصلحة مصرية

2019/07/05 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر منذ الثورة على القذافي سنة 2011 وليبيا لم تعد كما في السابق دولة واحدة، بدأت القصة بطرد الجيش الليبي الموالي للقذافي من بني غازي، ليعلَن فورا استقلال تلك المدينة عن سلطة طرابلس والغرب، ومن ثم أعادت إحياء المطالب المنادية بالأقاليم الثلاثة، لكن الفوضى نزعت مشروعية تلك المطالب باعتبار أن كل نداء في زمن الفوضى له معارضين أشداء ينظرون إليه بصورة شكوكية تفرغه من معناه..وهذا ما حصل ويحدث حتى الآن برفض ك......

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