2019/07/05 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنك المركزي العراقي عن تخصيصه مبلغ مليار دينار من حساب مبادرة تمكين للايفاء بمتطلبات ادراج بابل بلائحة التراث العالمي.وذكر بيان للبنك : انطلاقاً من أهمية إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي، وشعوراً منه بإن هذا الحدث يمثِّل مسؤولية وطنية تتشارك بتحملها مؤسسات الدولة بشكل تضامني، يعلن البنك المركزي العراقي عن تخصيصه مبلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يخصص مليار دينار للايفاء بمتطلبات ادراج بابل بلائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يخصص مليار دينار للايفاء بمتطلبات ادراج بابل بلائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).