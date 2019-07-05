فرنسا تقر مشروع قانون مكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت

2019/07/05 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر، بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال

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