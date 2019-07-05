ممتاز الكرة.. التعادل يحسم مباراة الزوراء والنجف

2019/07/05 | 21:48

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حسم التعادل، لقاء فريق الزوراء مع مضيفه النجف، بثلاثة اهداف لكل منهما في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي، ضمن الجولة الـ43

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