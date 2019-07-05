ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس

2019/07/05 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات جنوب طرابلس منذ اندلاعها مطلع نيسان الماضي بين القوات الموالية للمشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، إلى قرابة ألف قتيل.

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