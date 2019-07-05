الأمين العام لمجلس الوزراء يهنئ العراقيين لمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الجمعة، أبناء شعبنا بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، مشيداً بالجهود التي بذلت في تحقيق هذا الإنجاز متمثلة بوزارة الثقافة والمسؤولين في محافظة بابل والجهات الساندة .

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