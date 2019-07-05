مع إعلانها محمية على لائحة التراث العالمي البنك المركزي: مليار دينار لآثار بابل

2019/07/05 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، تخصيص مبالغ تقدر بمليار دينار لأثار بابل، مشيراً الى ان هذه الأموال ستنفق بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات المحلية.

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