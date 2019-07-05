2019/07/05 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيمس ماكليود مدير التضامن الأولمبي والعلاقات بالاولمبية الدولية يرسل خارطة الطريق المتفق عليها مع وفدي وزارة الشباب و الرياضة واللجنة الاولمبية

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