النجف يحصد نقطة ثمينة أمام الزوراء

2019/07/05 | 21:56

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بغداد / حيدر كاظم

حصد النجف نقطة ثمينة امام الزوراء بعد ان قلب النتيجة من خسارة بفارق هدفين في الشوط الاول الى تعادل بثلاثة اهداف لكل منهما في مباراة مؤجلة لحساب الاسبوع الـ23 من دوري الكرة الممتاز .

تقدم النوارس اولا عن طريق المهاجم علاء عباس في الدقيقة التاسعة وعادل كرار عامر النتيجة لغزلان البادية واضاف المحترف السوري حسين جويد الثاني لمصلحة الزوراء من ركلة حرة مباشرة وعاد علاء عباس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني قدم الفريق المضيف مستويات رائعة بحثا عن تقليص الفارق وكان له ما اراد حينما سجل له المحترف ايدو الهدف الثاني قبل ان ينجح لاعبه علي رشيد في تعديل الكفة.

وبهذه النتيجة حافظ الزوراء على موقعه في المرتبة الثالثة بـ (58 نقطة) ، بينما رفع النجف رصيده الى (38 نقطة) محتلا المركز الخامس عشر في جدول المسابقة.

وفي سياق اخر تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ35 باقامة 5 لقاءات، اذ يشد الكرخ صاحب المركز الرابع بـ(56 نقطة) الرحال الى محافظة اربيل من اجل ملاقاة اهل الدار، ويسعى الكناري الى تصحيح المسار اثر سوء النتائج في المباريات السابقة، بينما يطمح اربيل لاستعادة نغمة الفوز.

وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لمباراة الطلبة والكهرباء، ويحل نفط ميسان ضيفا على النفط في لقاء يحتضنه ملعب الصناعة، ويلتقي امانة بغداد منافسه السماوة، ويلعب الصناعات الكهربائية امام نفط

الجنوب.

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