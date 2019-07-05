منتخب الشباب يختتم معسكره التدريبي في كربلاء

2019/07/05 | 21:56

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كربلاء / حامد عبد العباس

أنهى المنتخب الوطني للشباب بكرة القدم معسكره التدريبي في مدينة كربلاء تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين الشهر المقبل والتصفيات الآسيوية التي يستضيفها ملعب كربلاء الدولي شهر أيلول المقبل.

وقال مدرب منتخب الشباب الكابتن قحطان جثير لـ ( الصباح الرياضي): لقد حققنا فائدة كبيرة من هذا المعسكر حيث لعبنا ثلاث مباريات تجريبية تعادلنا مع نادي القاسم بهدفين وخسرنا من الكوفة بثنائية وفزنا على نادي شباب الجماهير بطل المحافطة بثلاثية نظيفة والمباراة الاخيرة كانت مفيدة جدا نظرا لتقارب أعمار اللاعبين وبالتالي شاهدنا مباراة جميلة من الفريقين وتطبيق جميع الواجبات المطلوبة مبينا لقد أعطينا فرصة المشاركة لجميع اللاعبين ولا ننظر للنتائج بقدر ما نريد الوصول الى جاهزية الفريق بدنيا وفنيا لان هدفنا اللعب على الحمل التدريبي لاسيما ان المنتخب يخوض وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية.



واشار الى ان الجهاز الفني يتطلع لاختيار توليفة مثالية من اللاعبين تخدمه في البطولات المقبلة ولديه متسع من الوقت لاقامة معسكر خارجي في تركيا أو لبنان لاختيار التشكيلة النهائية لقائمة المنتخب لبطولة غرب القارة التي تستضيفها فلسطين في الرابع من شهر آب المقبل التي ستكون محطة إعداد مهمة للتصفيات الآسيوية لمجموعة العراق وستقام في كربلاء للفترة من الثاني ولغاية العاشر من تشرين الثاني المقبل الى جانب منتخبات الكويت وعمان وباكستان وفلسطين.

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