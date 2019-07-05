مبارزونا على الكراسي يتأهبون لمنافسات العالم

2019/07/05 | 21:56

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بغداد / الصباح

يغادرنا منتخب المبارزة على الكراسي يوم التاسع من تموز الحالي متوجهاً إلى بولندا وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في العاصمة البولندية وارشو والتي تستمر حتى السادس عشر منه.

وتتضمن البطولة منافسات سلاح سيف المبارزة والشيش والسيف العربي.

ومن المقرر مشاركة لاعبينا بفعاليات الفردي والفرقي للرجال.



وقد شهد المعسكر الداخلي للمبارزين تدريبات مشتركة بين مبارزي البارالمبية ونظيرهم في اللجنة الاولمبية (من الاصحاء) حيث حرص الاتحاد على تواجدهم لتعزيز مستوى التدريبات الفنية والاستفادة من خبراتهم فالاحتكاك مطلوب لمصلحة لاعبينا بالدرجة الأولى لا سيما بهذا الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد لرفع همة اللاعبين استعدادا للبطولات المؤهلة إلى البارالمبياد المقبل.

وضم فريق الاولمبية علاء حسين وارجمان محمد عباس اللذين رافقا لاعبينا طوال أيام المعسكر الداخلي وهذه ليست المرة الأولى لهما فقد اعتادا التواجد مع مبارزي البارالمبية لدعمهم معنويا وفنيا حيث كان لوجودهما الأثر الكبير في اللاعبين كونهم لاعبي الخط الأول ولهما انجازات على الصعيد الآسيوي والقاري.



ويضم وفدنا المشارك في وارشو أمين سر الاتحاد كاظم سلطان رئيساً يرافقه رئيس الاتحاد علي حميد الذي يشارك في البطولة بصفته حكما دولياً والمبارزين صفا علي جوير وآيات موسى للفئة A بالإضافة إلى عمار هادي فئة B وزين العابدين غيلان واحمد صبحي ومصطفى علي وابراهيم صادق الذي تُعد هذه البطولة الأولى له دولياً باشراف المدرب جمال حسن عبد الكريم.

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