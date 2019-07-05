الداخلية تعلن اعتقال عدد من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم في الأنبار

2019/07/05 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن شرطة محافظة الأنبار اعتقلت عدداً من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القوات الامنية ما زالت تبحث عن عدد آخر منهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "نظراً للقيمة الاعتبارية العليا والمقام الكبير الذي يحظى به معلمو العراق الكرام باعتبارهم مربي الاجيال وصاحبي الفضل الاول علينا جميعا وبناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة الانبار من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بإلقاء القبض على المتهمين بالقضية واحالتهم الى القضاء وبناء على ذلك تمكنت شرطة الانبار من القاء القبض على عدد منهم".وأضافت الوزارة، أن "البحث مازال جاريا عن الاخرين من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".واعلنت شرطة قضاء هيت بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، ايقاف اربعة اشخاص ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على أحد الاسر في القضاء، مبينة أن المعلم وزوجته المعتدى عليهم اضطرا في السابق لمبايعة تنظيم "داعش" بحكم ارتباط أقاربهم بقيادات التنظيم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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