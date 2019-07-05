حرب اليابان وكوريا الجنوبية تهدد شركات التكنولوجيا من جديد

2019/07/05 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..في حين أخذت وتيرة الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين فى الهدوء، ظهرت بوادر حرب تجارية جديدة بين اليابان وكوريا الجنوبية والعكس، وهو الأمر الذى من شأنه التأثير على العديد من الشركات المختلفة مثل أبل وهواوى وغيرها، فبداية من اليوم ستقوم اليابان بتقييد تصدير “بوليميد المفلور” ومقاومة فلوريد الهيدروجين عالى النقاء (HF) إلى كوريا […]

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