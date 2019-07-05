شرطة الانبار تقبض على مهاجمي بيت المدرس

2019/07/05 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ان شرطة محافظة الانبار اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم الذين ظهورا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان القوات الامنية مازالت تبحث عن عدد آخر منهم.وذكر بيان للوزارة، انه "بناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة الانبار من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل ورزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بالقاء القبض على المتهمين بالقضية واحالتهم الى القضاء وبناء على ذلك تمكنت شرطة الانبار من القاء القبض على عدد منهم".

واضافت "البحث مازال جاريا عن الاخرين من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لالقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائم العادل".

واعلنت شرطة قضاء هيت بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن ايقاف اربعة اشخاص ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على احد الاسر في القضاء".

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