تحرر مختطفه والقبض على خاطفها في كركوك

2019/07/05 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلن

قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة اللواء الركن قوات خاصة سعد حربية، الجمعة،

تحرير مختطفة بأحدى احياء مدينة كركوك.

وقال

حربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “يوم 30 من حزيران

المنصرم، تلقينا بلاغا عن وقوع حادثة خطف المواطنة الحدث (ص ا ص) تولد ٢٠٠٧، في

منطقه ساحة الاحتفالات بكركوك، تحت تهديد السلاح من أمام محل سكناها”.

وأضاف:

“تم تشكيل فريق عمل بحث وتحري من قبل مديرية الأمن الوطني لجمع المعلومات

وملابسات الحادث، وتم التوصل اليوم لموقعها وتحرير المخطوفة والقبض على المتهم من

قبل مفارز الامن الوطني في منطقه شارع القدس”.

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