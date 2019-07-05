الكمارك تعلن ضبط كمية من المواد المخالفة دون موافقات رسمية في مطار بغداد

2019/07/05 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ان كمرك مطار بغداد الدولي تمكن من ضبط

كميات من المواد المختلفة المخالفة في احدى صالات المطار جُلبت دون موافقات رسمية.

وبينت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تفاصيل المواد التي تم

ضبطها وهي عبارة عن كمية من ( اجهزة قياس مختلفة ومكملات غذائية وامبولات تقوية

للشعر واعشاب طبية ) وتم حجز المواد على ان يتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها

وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤.

واكدت

الهيئة بحسب البيان، ان ” كميات المواد جاءت بصفة تجارية وانها سبق لها ان

حذرت من جلب اي مواد بكميات تجارية عبر المطارات كون القوانين والتعليمات النافذة

لاتسمح بذلك وبالأمكان شحن هذه المواد عبر كمرك الشحن الجوي بعد استحصال الموافقات

الرسمية”.

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