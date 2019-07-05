ضبط كمية من المواد المخالفة دون موافقات رسمية في مطار بغداد

2019/07/05 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الجمعة ان كمرك مطار بغداد الدولي تمكن من ضبط كميات من المواد المختلفة المخالفة في احدى صالات المطار جُلبت دون موافقات رسمية.واوضحت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، تفاصيل “المواد التي تم ضبطها وهي عبارة عن كمية من ( اجهزة قياس مختلفة ومكملات غذائية وامبولات تقوية للشعر واعشاب طبية ) وتم حجز المواد على ان يتم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤”.

واكدت ان “كميات المواد جاءت بصفة تجارية وانها سبق لها ان حذرت من جلب اي مواد بكميات تجارية عبر المطارات كون القوانين والتعليمات النافذة لاتسمح بذلك وبالأمكان شحن هذه المواد عبر كمرك الشحن الجوي بعد استحصال الموافقات الرسمية”.

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