2019/07/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أفادت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، بإصابة منتسب فيما تم القاء القبض على ثلاثة من طرفي نزاع عشائري مسلح في ناحية الفضلية جنوب مدينة الناصرية.وقال بيان للقيادة تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “قوة مشتركة ضربت طوقا امنيا حول مكان الحادث الذي اندلع على خلفية دخول مواشي الى احدى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة منتسب والقبض على 3 بنزاع عشائري في ذي قار وكالة خطوة برس.

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