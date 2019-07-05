2019/07/05 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير المركز الامتحاني في البصرة ضياء الزركاني، اليوم الجمعة، أن الطالب الذي اعتدى عليه بعد ضبطه يغش هو إبن مالك المدرسة الأهلية.

وبين الزركاني في حديثه أن الطالب ضبطت بحوزته سماعة، مشيرا إلى أن أخيه كان داخل حرم المدرسة أثناء الإمتحان.

وقال الزركاني إن ذوي الطالب ومسؤولين يضغطون عليه لسحب القضية، موضحا أن حياته وحياة عائلته مهددة بسبب منع الطالب من الغش.

وذكر الزركاني أنه سمع عن تشكيل لجنة تحقيقية، مبينا أنها لم يتم التواصل معه من قبلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزركاني: الطالب الذي اعتدى عليّ هو إبن مالك المدرسة) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزركاني: الطالب الذي اعتدى عليّ هو إبن مالك المدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).