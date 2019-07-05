2019/07/05 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، القبض على داعشي متخفي بملابس نسائية جنوبي الموصل.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من مديرية شرطة القيارة ( مركز شرطة إمام غربي ) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين يلقي القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على داعشي متخفي بملابس نسائية جنوبي الموصل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على داعشي متخفي بملابس نسائية جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على داعشي متخفي بملابس نسائية جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).